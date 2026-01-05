Die brandenburgische Regierung von Dietmar Woidke (SPD) steht vor dem Ende. Das ergibt sich aus der Erklärung, die Finanzminister und Vizeministerpräsident Robert Crumbach (BSW) am Montagnachmittag in Potsdam vor der Presse abgegeben hat. Crumbach sagte, er habe soeben seinen Austritt aus dem BSW und aus seiner Fraktion erklärt. „Mit dem Agieren der letzten Monate ist eine stabile Regierungsarbeit nicht mehr möglich“, erklärte Crumbach. Das Land brauche stabile Verhältnisse. Über seinen Verbleib im Amt des Finanzministers entscheide allein Dietmar Woidke, der bereits informiert sei. Allerdings sagte Crumbach weiter: „Ich gehe davon aus, dass die Geschäftsgrundlage für den Koalitionsvertrag zwischen BSW und SPD damit entfallen ist.“
BrandenburgRegierungskoalition in Brandenburg vor dem Aus
Lesezeit: 2 Min.
Wegen des internen Streits verlässt Brandenburgs Vizeministerpräsident Crumbach das BSW und die Landtagsfraktion. Ist die bisherige Koalition mit der SPD damit am Ende?
Von Meredith Haaf, Berlin
Brandmauerdebatte:Kein Grund zu verzweifeln
Fünf Landtagswahlen stehen in diesem Jahr an, und die AfD wird die Union weiter in Bedrängnis bringen – wenn nicht ein Gegenmittel hilft, das gerade in Berlin erprobt wird. Eine Vorschau auf das politische Jahr 2026.
Lesen Sie mehr zum Thema