Die brandenburgische Regierung von Dietmar Woidke (SPD) steht vor dem Ende. Das ergibt sich aus der Erklärung, die Finanzminister und Vizeministerpräsident Robert Crumbach (BSW) am Montagnachmittag in Potsdam vor der Presse abgegeben hat. Crumbach sagte, er habe soeben seinen Austritt aus dem BSW und aus seiner Fraktion erklärt. „Mit dem Agieren der letzten Monate ist eine stabile Regierungsarbeit nicht mehr möglich“, erklärte Crumbach. Das Land brauche stabile Verhältnisse. Über seinen Verbleib im Amt des Finanzministers entscheide allein Dietmar Woidke, der bereits informiert sei. Allerdings sagte Crumbach weiter: „Ich gehe davon aus, dass die Geschäftsgrundlage für den Koalitionsvertrag zwischen BSW und SPD damit entfallen ist.“