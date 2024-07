Cottbus:CDU: Rassistischer Angriff auf Kandidatin in Brandenburg

Die brandenburgische CDU-Landtagskandidatin Adeline Abimnwi Awemo ist nach Angaben ihres Landesverbandes bei einem rassistischen Angriff in Cottbus verletzt worden. Sie sei am Donnerstagabend beim Aufhängen von Wahlplakaten von einer Frau tätlich angegriffen und mit den Worten „ihr seid keine Menschen“ rassistisch beleidigt worden, teilte der CDU-Landesverband am Freitag in Potsdam mit. Awemo sei dabei leicht verletzt worden.