Die Brandenburger CDU will in einer möglichen Koalition der SPD mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) nicht mitregieren. Nach einem Sondierungsgespräch von Wahlsieger SPD und der CDU am Donnerstag teilten beide Parteien mit, es seien keine weiteren Termine für eine Fortsetzung verabredet worden. Damit gibt es vorerst nur noch eine Option für die Regierungsbildung, weil mit der AfD als zweitstärkster Kraft keine andere Partei koalieren will. Die SPD wird nun mit dem BSW sprechen, das Treffen ist laut BSW für Mitte kommender Woche geplant. Die SPD erreicht allein mit der CDU keine Mehrheit im neuen Landtag. SPD (32) und BSW (14) kommen zusammen auf 46 Sitze. Das ist bei insgesamt 88 Sitzen die absolute Mehrheit.