Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will in den Koalitionsverhandlungen mit der SPD in Brandenburg drei Ministerposten bekommen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen. Das BSW strebt dabei an, das Innen- oder Finanzministerium zu erhalten – beides sind Schlüsselressorts. Die bisherige rot-schwarz-grüne Landesregierung hat derzeit neun Ministerien plus Staatskanzlei, davon besetzt die SPD vier plus Staatskanzlei. Bisher gibt es aber noch keine Festlegung, wie die Ministerien verteilt werden. „Das kommt zum Schluss“, sagte SPD-Generalsekretär David Kolesnyk. SPD und BSW verhandeln seit vergangener Woche über eine gemeinsame Koalition.