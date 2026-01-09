Nach dem Ende der bundesweit einzigen SPD/BSW-Koalition in Brandenburg hat die BSW-Fraktion im Landtag erstmals geschlossen für einen AfD-Antrag gestimmt. Die anwesenden sechs BSW-Mitglieder votierten wie die AfD dafür, dass die Landtagsvizepräsidentin Jouleen Gruhn abgewählt wird. Der Antrag scheiterte aber, die frühere BSW-Abgeordnete Gruhn bleibt trotz des Wechsels in die SPD-Fraktion im Amt. Gruhn war am Dienstag nach langem internem Streit wie vorher Finanzminister Robert Crumbach und ein weiterer Abgeordneter aus der BSW-Fraktion ausgetreten. Zudem kündigte das BSW an, der Forderung der AfD nach Selbstauflösung des Landtags und Neuwahlen zustimmen zu wollen. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte die Koalition am Dienstag beendet, er will vorerst mit einer Minderheitsregierung weiterarbeiten und strebt eine Koalition mit der CDU an, die zwei Stimmen Mehrheit hätte.