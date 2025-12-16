Die Xantener Straße in Berlin schafft es nur selten in die Nachrichten. Gleich um die Ecke liegt der Kurfürstendamm, die historische Flaniermeile läuft der ruhigen Nebenstraße in aller Regel den Rang ab. Auch von einer Hausdurchsuchung dort erfuhr die Öffentlichkeit im vergangenen Sommer erst einmal nichts. Dabei ging es um Ermittlungen, die inzwischen mehr als zehn Länder beschäftigen.
Im Paketbomben-Fall führt eine Spur in ein Berliner Hotel
Im Juli 2024 explodierten drei Pakete, die für europäische Frachtflüge vorgesehen waren. Nun werfen Ermittlungen in Deutschland die Frage auf, ob weitere Anschläge geplant waren.
Russische Sabotage:Brandgefährlich
Sie sind leicht zu finden, billig – und entbehrlich, wenn sie auffliegen: Russlands sogenannte Wegwerfagenten verunsichern den Westen. Mit Paketbomben in DHL-Flugzeugen hätten sie beinahe eine Katastrophe verursacht. Eine Recherche von SZ, NDR und WDR beleuchtet das Sabotagesystem des Kreml aus Drahtziehern, Mittelsmännern und Handlangern.
