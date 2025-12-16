Die Xantener Straße in Berlin schafft es nur selten in die Nachrichten. Gleich um die Ecke liegt der Kurfürstendamm, die historische Flaniermeile läuft der ruhigen Nebenstraße in aller Regel den Rang ab. Auch von einer Hausdurchsuchung dort erfuhr die Öffentlichkeit im vergangenen Sommer erst einmal nichts. Dabei ging es um Ermittlungen, die inzwischen mehr als zehn Länder beschäftigen.