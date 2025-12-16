Zum Hauptinhalt springen

Russische SabotageIm Paketbomben-Fall führt eine Spur in ein Berliner Hotel

Lesezeit: 2 Min.

Löscharbeiten am Flughafen Leipzig: Im Juli 2024 hatte sich hier ein Paket entzündet.
Löscharbeiten am Flughafen Leipzig: Im Juli 2024 hatte sich hier ein Paket entzündet. (Foto: NDR/WDR/SZ)

Im Juli 2024 explodierten drei Pakete, die für europäische Frachtflüge vorgesehen waren. Nun werfen Ermittlungen in Deutschland die Frage auf, ob weitere Anschläge geplant waren.

Von Manuel Bewarder, Laura Weigele und Lina Verschwele

Die Xantener Straße in Berlin schafft es nur selten in die Nachrichten. Gleich um die Ecke liegt der Kurfürstendamm, die historische Flaniermeile läuft der ruhigen Nebenstraße in aller Regel den Rang ab. Auch von einer Hausdurchsuchung dort erfuhr die Öffentlichkeit im vergangenen Sommer erst einmal nichts. Dabei ging es um Ermittlungen, die inzwischen mehr als zehn Länder beschäftigen.

Zur SZ-Startseite

ExklusivRussische Sabotage
:Brandgefährlich

Sie sind leicht zu finden, billig – und entbehrlich, wenn sie auffliegen: Russlands sogenannte Wegwerfagenten verunsichern den Westen. Mit Paketbomben in DHL-Flugzeugen hätten sie beinahe eine Katastrophe verursacht. Eine Recherche von SZ, NDR und WDR beleuchtet das Sabotagesystem des Kreml aus Drahtziehern, Mittelsmännern und Handlangern.

SZ PlusVon Sebastian Erb, Jörg Schmitt, Lina Verschwele und Ralf Wiegand

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite