Nach einem Brand am Wohnhaus eines SPD-Lokalpolitikers in Waltershausen nahe Eisenach ermittelt nun die Kriminalpolizei. Die Fassade des Hauses und ein davor abgestelltes Auto seien vorsätzlich in Brand gesetzt worden, sagte ein Sprecher der Landespolizeidirektion am Dienstag. Zu den Hintergründen machte die Polizei noch keine Angaben. Verschiedene Medien hatten über den Brand in der Nacht zum Montag berichtet. Der Hauseigentümer Michael Müller engagiert sich nach eigenen Angaben gegen Rechtsextremismus.