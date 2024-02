Im Prozess um einen tödlichen Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim in Saarlouis 1991 hat der Angeklagte zum Auftakt der Verhandlung am Dienstag geschwiegen. Der 54 Jahre alte Deutsche ist wegen Beihilfe zum Mord und Beihilfe zum Mordversuch in 20 Fällen angeklagt. Sein Anwalt Wolfgang Stahl teilte vor der Verhandlung im Oberlandesgericht Koblenz mit, sein Mandant bestreite den zentralen Vorwurf. Bei dem Brand starb der 27-jährige Asylbewerber Samuel Yeboah aus dem westafrikanischen Ghana. Ein 52-jähriger Mann war bereits im Oktober unter anderem wegen Mordes verurteilt worden, er soll das Feuer gelegt haben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der nun Angeklagte soll ihn zur Tat animiert haben.