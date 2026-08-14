1800 Menschen aus NRW-Gemeinde Hürtgenwald in Sicherheit gebracht. Nur wenige hundert Meter von Wohnhäusern entfernt wütet bei Hürtgenwald ein Waldbrand. Insgesamt stehen laut der Gemeinde rund 25 Hektar in Flammen. Zum Liveblog zur Hitzewelle

Lettland ruft Luftalarm aus, Nato-Kampfjets schießen Drohne ab. Für einige seiner an Russland und Belarus grenzenden östlichen Gebiete hat Lettland Luftalarm ausgerufen. In der Nacht wurde die ukrainische Stadt Kramatorsk nach ukrainischen Angaben mehrfach von Russland bombardiert, dabei seien mindestens 15 Menschen verletzt worden. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Gericht weist Klage der Trump-Regierung gegen Harvard ab. Trump wirft Harvard unzureichende Maßnahmen gegen Antisemitismus vor. Ein Richter hat jetzt entschieden: Die in der Klage der Regierung angeführten antisemitischen Vorfälle seien „zu vereinzelt und episodisch“, um einen Verstoß Harvards gegen das Gesetz nachzuweisen. Zum Liveblog zur US-Politik

Großbritannien: Nigel Farage erklärt sich zum Sieger der Nachwahl in Clacton. Der britische Rechtspopulist Farage sieht sich schon vor der Verkündung der Ergebnisse als klaren Gewinner der Nachwahl in Clacton. Der offiziellen Veranstaltung zur Verkündung des Siegers will er fernbleiben. Weil die anderen Parteien die Nachwahl boykottiert haben, war sein Hauptgegner der Spaßkandidat Count Binface („Graf Mülltonnengesicht“). Zum Artikel

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