Brand in Berlin

Im Mai brannte ein Werk des Konzerns Diehl, der an anderen Standorten auch Waffen für die Ukraine produziert. Nun wird über eine russische Spur spekuliert – und über die erneute Prüfung früherer Vorfälle.

Von Markus Balser, Georg Ismar, Berlin

Schon als die weithin sichtbare schwarze Rauchwolke über Berlin stand und sich die Nachricht verbreitete, in einer Produktionsstätte des Unternehmens Diehl sei ein großflächiges Feuer ausgebrochen, waren die Spekulationen da. Könnte es sich um einen Sabotageakt handeln, könnte Russland etwas damit zu tun haben? Schließlich stellt Diehl auch zahlreiche Kriegswaffen her, vor allem für das in der Ukraine gegen russische Raketen eingesetzte Luftverteidigungssystem Iris-T SLM, mit seinen äußerst treffsicheren Lenkflugkörpern.