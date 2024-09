Bei zwei Bränden in Essen sind nach Polizeiangaben rund 30 Menschen verletzt worden, acht davon schwer. Unter den Verletzten seien auch Kinder, sagte ein Polizeisprecher. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden. Zum Hintergrund könne man noch nichts sagen. Nach Angaben der Feuerwehr schweben zwei Kinder in Lebensgefahr.

Zudem habe es zwei Vorfälle gegeben, bei denen ein Mann mit einem Lieferwagen in Geschäfte gefahren sein soll. Dabei sei jedoch niemand verletzt worden. In sozialen Netzwerken kursieren zudem Videos, die einen mit Messer und Machete bewaffneten Mann zeigen, die im Raum Essen aufgenommen worden sein sollen. Eines der Videos zeigt die Festnahme eines Mannes. Eine Beamtin spricht darin von der Sicherstellung von Messer und Machete.

Verdacht auf Zusammenhang zwischen den Taten

Polizeisprecher Hendrik Heyer sagte auf Anfrage der SZ, es bestehe der Verdacht, dass die Taten in einem Zusammenhang stünden. Die Polizei habe in der Nähe eines Tatorts einen Mann festgenommen und sei gerade noch dabei, die zahlreichen Videos auszuwerten.

Die Brände brachen der Feuerwehr zufolge kurz nacheinander in zwei Häusern in den Stadtteilen Altenessen und Stoppenberg aus. Bei allen Feuern habe es eine enorme Rauchentwicklung gegeben, sagte ein Sprecher der Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur. In einem Wohnhaus brach das Feuer im Treppenhaus aus. Der Fluchtweg blieb daher für die Hausbewohner versperrt.

Die Einsatzkräfte mussten die Menschen über Leitern retten, nachdem die Anwohner über die Fenster auf sich aufmerksam gemacht hatten. Zwei Kinder schweben den Angaben zufolge in Lebensgefahr. Ein weiteres Kind und zwei Erwachsene wurden schwer verletzt, sieben Menschen leicht. Bei einem weiteren Brand in einem Wohngebäude in der Stadt wurden elf Menschen verletzt, acht weitere zogen sich leichte Verletzungen zu.