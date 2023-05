© Reuters

Die "Bürger in Wut" gehörten ausdrücklich nicht dazu, sagte Bremens Bürgermeister am Tag nach der Wahl. Der SPD-Politiker lobte die Arbeit des bisherigen rot-rot-grünen Bündnisses, will sich aber noch nicht auf eine Koalitionsaussage festlegen.