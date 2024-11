In Botswana kommt es zum ersten Mal in der Geschichte des Landes zu einem Machtwechsel. Die seit 58 Jahren regierende Botswana Democratic Party (BDP) verlor bei der Wahl am Mittwoch erstmals ihre Mehrheit im Parlament. Präsident Mokgweetsi Masisi räumte am Freitagmorgen seine Niederlage in einer Pressekonferenz ein. „Ich möchte der Opposition gratulieren“, sagte Masisi. „Ich respektiere den Willen des Volkes.“

Noch sind nicht alle Stimmen der Wahl ausgezählt. Doch vorläufigen Ergebnissen zufolge hat die BDP eine krachende Niederlage erlitten. Sie gewann bislang erst zwei der 61 Parlamentssitze. Das Oppositionsbündnis Umbrella for Democratic Change (UDC) kommt demnach auf 35 Sitze. Das würde bereits für eine Mehrheit reichen. Neuer Präsident Botswanas dürfte der UDC-Vorsitzende Duma Boko werden.

Botswana, ein dünn besiedeltes Land im südlichen Afrika mit 2,6 Millionen Einwohnern, hat sich seit seiner Unabhängigkeit von Großbritannien im Jahr 1966 zu einem der stabilsten Staaten des Kontinents entwickelt, wirtschaftlich ebenso wie politisch. Die Wirtschaftsleistung je Einwohner gehört zu den höchsten Afrikas, auch in einflussreichen Demokratie-Indizes rangiert das Land seit jeher weit vorn.

Diamantenindustrie durchläuft eine schwere Krise

Diesen Aufstieg verdankt Botswana in erster Linie seinen Diamanten. Das Land ist nach Russland der zweitgrößte Förderer der Welt. Und anders als in vielen anderen rohstoffreichen Staaten Afrikas kommen die Erlöse aus dem Diamantengeschäft auch großen Teilen der Bevölkerung zugute, durch Investitionen in das Bildungs- und Gesundheitssystem oder die Infrastruktur.

Doch die Diamantenindustrie durchläuft eine schwere Krise, vor allem die Konkurrenz künstlich hergestellter Steine macht ihr zu schaffen. Die Verkäufe des halbstaatlichen Diamantenherstellers Debswana brachen in den ersten neun Monaten dieses Jahres um mehr als die Hälfte im Vergleich zum Vorjahr ein. Debswana ist der größte Arbeitgeber des Landes.

Die Krise der Diamantenindustrie verschärft in Botswana ein Problem, das das Land bei aller Außergewöhnlichkeit mit vielen anderen afrikanischen Ländern teilt: Vor allem für die junge Bevölkerung gibt es zu wenig Jobs und damit zu wenig Perspektiven. Die Arbeitslosenquote liegt bei 28 Prozent. Der Anteil der 15- bis 24-Jährigen, die weder in Ausbildung noch in Beschäftigung sind, liegt sogar bei 38 Prozent. Die Unzufriedenheit der jungen Wähler dürfte einer der wichtigsten Gründe für den historischen Machtwechsel sein.

Dazu kommt, dass auch die demokratische Stabilität des Landes in den vergangenen Jahren zunehmend infrage gestellt wurde. Der Regierung wurde vorgehalten, ihre Machtposition auszunutzen, um für sie unangenehme Berichterstattung in den Medien zu verhindern oder Staatsaufträge an Verbündete der Partei zu vergeben. Präsident Masisi sah sich zudem dem Vorwurf des Populismus ausgesetzt – insbesondere in der weltweit beachteten Auseinandersetzung um die Trophäenjagd in Botswana.

In der Wahlniederlage zeigte sich Masisi nun aber als Vorzeigedemokrat. Statt das Ergebnis anzufechten, gratulierte er seinem Kontrahenten und rief das Land zur Einheit auf. „Es war ein Privileg, dieser großartigen Nation zu dienen und sie zu führen, und ich bin zutiefst dankbar für das Vertrauen, das Sie mir entgegengebracht haben“, schrieb Masisi auf seinem X-Account. „Während wir diesen demokratischen Meilenstein feiern, fordere ich alle Bürger auf, sich zusammenzuschließen und die neue Regierung zu unterstützen.“

Botswanas voraussichtlich nächster Präsident Duma Boko hat sich bisher nicht geäußert. Auf X postete er lediglich ein Bild von sich mit dem Satz: „Der Wandel ist da.“ Der Menschenrechtsanwalt war bereits 2019 gegen Masisi angetreten, hatte die Wahl damals aber noch verloren. Im Wahlkampf hatte sein Bündnis vor allem die Arbeitslosigkeit zum Thema gemacht und die Schaffung von bis zu einer halben Million Stellen versprochen.