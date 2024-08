2492 Karat, das klingt beeindruckend, aber auch irgendwie abstrakt. Damit die Ausmaße dieses Diamanten trotzdem allen auf den ersten Blick klar werden, stellte die kanadische Firma Lucara Bilder ihres Funds auf ihre Homepage und inszenierte ihn dort neben ein paar bekannten Vergleichsgrößen. Der silbrig schimmernde Brocken, das zeigen die Fotos, ist mehr als doppelt so groß wie ein Golfball, fast so lange wie eine Pinzette und passt kaum in eine geöffnete Handfläche. Ein echtes Trumm.

Der noch namenlose Diamant, den Lucara in der Karowe-Mine in Botswana geborgen hat und nun der Welt präsentierte, ist der zweitgrößte, der jemals gefunden wurde. Größer war, mit 3107 Karat, nur noch der 1905 in Südafrika entdeckte Cullinan, dessen Einzelteile heute unter anderem zu den britischen Kronjuwelen gehören. Er sei „hingerissen“ von diesem Fund, teilte Lucara-Chef William Lamb mit. Und nicht nur er: Botswanas Regierung schickte am Donnerstag Bilder um die Welt, die Präsident Mokgweetsi Masisi mit dem Diamanten zeigen, selig wie ein stolzer Vater.

Botswana ist dem berüchtigten Ressourcenfluch entgangen

Botswana und die Diamanten, das ist eine besondere Beziehung. Als das kleine Land im Süden Afrikas mit heute 2,3 Millionen Einwohnern 1966 unabhängig wurde, war es bitterarm und verfügte über zwölf Kilometer geteerte Straßen. Heute ist Botswana eine der stabilsten Demokratien Afrikas mit einem der höchsten Pro-Kopf-Einkommen. Das Land erlebte nie einen Putsch oder einen Krieg, sondern Wachstum und regelmäßige Wahlen. Und das verdankt es vor allem seinen Diamanten.

Die ersten wurden 1967 gefunden, ganz in der Nähe der heutigen Karowe-Mine. Inzwischen ist Botswana nach Russland der zweitgrößte Diamantenförderer der Welt, mit einem Marktanteil von etwa 20 Prozent. Doch über Bodenschätze verfügen viele Staaten, gerade in Afrika. Das Besondere an Botswana ist, dass es dem berüchtigten Ressourcenfluch entgangen ist. Der unterirdische Reichtum mündete nicht in endlose Verteilungskämpfe wie etwa in der Demokratischen Republik Kongo. Botswana hat es geschafft, die Diamanten in einen Segen zu verwandeln.

Als Grundstein dieser Erfolgsgeschichte gilt Debswana, ein bereits 1969 gegründetes Joint Venture, das zur Hälfte dem Staat und zur Hälfte dem südafrikanischen Unternehmen De Beers gehört. Diese Zusammenarbeit sicherte Botswana von Anfang an hohe und stabile Einkünfte aus dem Diamantenabbau, die der Staat in Schulen, Krankenhäuser und Infrastruktur investierte. Wer heute durch die Hauptstadt Gaborone fährt, sieht blitzsaubere Straßen und verglaste Bürogebäude. Die Stadt ist fast ein bisschen langweilig. Aber es gibt Schlimmeres.

Zwei Milliarden Tonnen Sand und Gestein wurden in den Minen bewegt

Debswana betreibt vier Minen in Botswana und ist mit 12 000 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber des Landes. Diamanten mit einem Gewicht von 893 Millionen Karat habe das Unternehmen seit seiner Gründung gefördert und dafür mehr als zwei Milliarden Tonnen Sand und Gestein bewegt, sagt Koolatotse Koolatotse, stellvertretender Geschäftsführer von Debswana. „Zusammen füllen diese Diamanten nicht einmal zwei Swimmingpools“, sagt er. „Doch sie haben das Land verwandelt.“

Die Karowe-Mine, in der nun der Rekorddiamant gefunden wurde, gehört allerdings nicht zu Debswana. Sie wird seit 2012 von dem kanadischen Privatunternehmen Lucara betrieben – dem einzigen, das in Botswana Diamanten abbaut. Ausgerechnet diese Mine hat sich, obwohl vergleichsweise klein, als wahre Schatztruhe erwiesen. Vier der fünf größten je gefundenen Diamanten stammen aus der Mine, wie der Diamantenexperte Paul Zimnisky dem Sender BBC sagte. „Es gibt wirklich nichts Vergleichbares.“

Für Botswana ist der Fund trotzdem ein Grund zu feiern. Über Steuern und Gebühren wird der Staat auch hier mitverdienen, und der Diamant dürfte einen Preis im zweistelligen Millionenbereich einbringen. Zudem kann das Land positive Schlagzeilen und schöne Bilder gut brauchen. Denn die Diamantenindustrie ist in der Krise. Während der Corona-Pandemie lief das Geschäft prächtig, weil viele Menschen Geld in Diamanten anlegten, das sie anderweitig nicht mehr so leicht ausgeben konnten. Doch seitdem sind die Verkaufszahlen eingebrochen. Debswana verzeichnete in der ersten Hälfte des Jahres 2024 ein Minus von fast 50 Prozent. Dazu kommt die wachsende Konkurrenz synthetisch hergestellter Diamanten, die viel billiger produziert und verkauft werden können.

Doppelstrategie für eine Zukunft ohne Diamanten

Für Botswana, wo Diamanten 80 Prozent der Exporte ausmachen, sind das bedrohliche Nachrichten. Doch das Land hat ohnehin längst damit angefangen, sich von der Quelle seines Aufstiegs unabhängig zu machen. Denn schon jetzt ist klar, dass sie in nicht allzu ferner Zukunft versiegen wird. In Jwaneng etwa, seiner größten Mine, rechnet Debswana damit, die letzten Diamanten zwischen 2050 und 2052 zu fördern. „Wir wissen“, sagt Koolatotse Koolatotse, „dass wir eine endliche Ressource abbauen.“

Die Regierung weiß das auch. Und fährt deshalb eine Doppelstrategie. Einerseits arbeitet sie seit Jahren daran, mehr Gewinn aus dem Diamantengeschäft im Land zu halten. Den Anteil der Diamanten, die der Staat Debswana abkauft, hat sie jüngst aufgestockt. Zudem investiert sie in die heimische Industrie, damit die Verarbeitung der Diamanten – das Schleifen und die Schmuckherstellung etwa – auch Geld in Botswana abwirft und nicht nur im Ausland.

Andererseits bereitet sie sich auf den Tag X vor: den Tag, an dem der letzte Diamant eine Mine in Botswana verlässt. Den Übergang soll vor allem eine Diversifizierung der Wirtschaft abfedern. Die Regierung investiert in die Landwirtschaft, um statt Diamanten irgendwann Schafe und Rinder im großen Stil exportieren zu können. Sie gründet Wildparks, um Touristen anzulocken. Neben den Diamanten hat das Land noch eine andere Attraktion im Überfluss: Elefanten. Und sie will die Ausbildung der Diamantenexperten stärken, damit diese ihre Fähigkeiten bald auch im Ausland einsetzen können. „Nur unser intellektuelles Kapital“, sagte Präsident Masisi kürzlich der Süddeutschen Zeitung, „kann uns irgendwann die Unabhängigkeit von den Diamanten ermöglichen.“

Ob das reicht: Schafe und Elefanten statt Diamanten? Koolatotse Koolatotse überlegt lange. „Vielleicht nicht vollständig“, sagt er, „aber den Schmerz über den Verlust werden wir deutlich lindern können.“