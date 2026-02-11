Zum Hauptinhalt springen

DiplomatieRussland, China, Indien: Das sind Deutschlands wichtige neue Botschafter

Lesezeit: 2 Min.

Alexander Graf Lambsdorff ist seit 2023 deutscher Botschafter in Russland. Nun soll er von Moskau nach Tel Aviv wechseln.
Alexander Graf Lambsdorff ist seit 2023 deutscher Botschafter in Russland. Nun soll er von Moskau nach Tel Aviv wechseln. (Foto: Kay Nietfeld/dpa)

Im diplomatischen Dienst dreht sich das Personalkarussell. Auffällig ist, dass wichtige Posten dieses Mal durchweg mit Männern besetzt werden sollen.

Von Sina-Maria Schweikle, Berlin

Im Sommer steht im Auswärtigen Dienst ein größeres Personalkarussell an: Die Spitzen zahlreicher deutscher Botschaften weltweit sollen neu besetzt werden. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung geht es dabei auch um besonders wichtige Posten – darunter Israel, Russland, Indien und China.

