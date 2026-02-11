Im Sommer steht im Auswärtigen Dienst ein größeres Personalkarussell an: Die Spitzen zahlreicher deutscher Botschaften weltweit sollen neu besetzt werden. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung geht es dabei auch um besonders wichtige Posten – darunter Israel, Russland, Indien und China.
DiplomatieRussland, China, Indien: Das sind Deutschlands wichtige neue Botschafter
Lesezeit: 2 Min.
Im diplomatischen Dienst dreht sich das Personalkarussell. Auffällig ist, dass wichtige Posten dieses Mal durchweg mit Männern besetzt werden sollen.
Von Sina-Maria Schweikle, Berlin
