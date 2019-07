8. Juli 2019, 18:28 Uhr Bosnienkrieg Gedenken an Srebrenica

Tausende Menschen haben sich zu einem Friedensmarsch zum Gedenken an die Opfer des Massakers von Srebrenica versammelt. Der am Montag begonnene, 100 Kilometer lange Marsch folgt einer Route, auf der bosnische Muslime 1995 aus der ostbosnischen Stadt flohen, als diese von bosnischen Serben eingenommen wurde.

Mehr als 8000 Männer und Jungen wurden in und um die UN-Schutzzone getötet. Internationale Gerichte haben das Massaker als Völkermord eingestuft. Bislang wurden die Überreste von mehr als 6600 Menschen gefunden und bei einem Gedenkzentrum in der Nähe von Srebrenica bestattet. Die Überreste von 33 weiteren Opfern sollen nächste Woche am 24. Jahrestag des Massakers beigesetzt werden.