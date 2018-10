8. Oktober 2018, 18:49 Uhr Bosnien Sieg der Feindseligkeiten

Nach der Wahl steht dem Land eine schwierige Phase bevor. Bosniaken, Serben und Kroaten finden weiter kaum zusammen.

Von Peter Münch , Wien

Die Ergebnisse der Wahl in Bosnien spiegeln die tiefe Spaltung des Landes wider. In den Parlamenten auf den verschiedenen Ebenen des Staates dominieren nach Angaben der Wahlkommission vom Montag weiterhin die nationalistischen Parteien, selbst wenn bürgerliche Kräfte einige Zuwächse erzielen konnten. Auch bei der Wahl zum dreiköpfigen Staatspräsidium haben sich bei den muslimischen Bosniaken mit Šefik Džaferović und bei den Serben mit Milorad Dodik die Kandidaten der jeweiligen ethnischen Parteien SDA und SNDS durchgesetzt. Allein der neu gewählte kroatische Vertreter Željko Komšić darf als Hoffnungszeichen für die Verfechter eines multiethnischen Staats gelten. Sein Erfolg könnte allerdings zum Pyrrhussieg werden, weil die unterlegenen kroatischen Nationalisten von der HDZ nun eine Blockadehaltung angekündigt haben. Die Wahlbeteiligung lag gewohnt niedrig bei 53 Prozent.

Die komplizierte bosnische Staatsstruktur, die nach dem Krieg im Friedensvertrag von Dayton 1995 geschaffen wurde, lässt nach der Wahl vom Sonntag langwierige Verhandlungen mit reichlich Konfliktpotenzial erwarten. Die Hälfte der rund 3,5 Millionen Bosnier sind muslimische Bosniaken, Serben stellen rund ein Drittel der Bevölkerung, Kroaten ungefähr 15 Prozent. Ins Staatspräsidium, das unter anderem für die Außen- und Verteidigungspolitik zuständig ist, darf jede Volksgruppe einen Vertreter entsenden. Alle acht Monate erfolgt ein Wechsel im Vorsitz. Weit größere Befugnisse liegen allerdings auf der Ebene der beiden sogenannten Entitäten, in die der bosnische Gesamtstaat geteilt ist. Die bosniakisch-kroatische Föderation auf der einen Seite und die Republika Srpska auf der anderen sind zum Beispiel jeweils eigenständig für Wirtschaft, Bildung und innere Sicherheit zuständig. Hier wird die ethnische Teilung des Landes immer weiter zementiert.

Auszählung in Sarajewo: Vielen Berichten zufolge gab es bei der bosnischen Wahl Unregelmäßigkeiten und Stimmenkäufe. (Foto: Amel Emric/AP)

Die Föderation steht nach dieser Wahl vor einer neuen Zerreißprobe. Auf bosniakischer Seite hat sich zwar wie erwartet der SDA-Kandidat Džaferović durchgesetzt. Weil aber im Lager der Kroaten der Sozialdemokrat Komšić den bisherigen Amtsinhaber Dragan Čović von der Kroatisch Demokratischen Gemeinschaft in Bosnien-Herzegowina (HDZ) verdrängt hat, ist mit Vergeltungsaktionen zu rechnen. Der unterlegene Čović drohte bereits, Bosnien in eine "bisher nie gesehene Krise" zu stürzen.

Als Hebel für die Wahlverlierer von der HDZ könnte dabei ein Urteil des bosnischen Verfassungsgerichts dienen, mit dem Teile des Wahlgesetzes für ungültig erklärt worden waren. Vor der Wahl war es jedoch - vor allem wegen Forderungen von Seiten der HDZ - zu keiner Neufassung gekommen, sodass die Partei nun die gesamte Gültigkeit infrage stellen könnte. Ihr Angriffspunkt ist vor allem, dass die Serben in der Republika Srpska exklusiv ihren Vertreter für das dreiköpfige Präsidium bestimmen können, während der kroatische und bosniakische Vertreter in der gemeinsamen Föderation von Bürgern beider Volksgruppen gewählt wird - und damit eine Verfälschung des kroatischen Wählerwillens durch bosniakische Stimmen befürchtet wird.

Tatsächlich hat die HDZ eine sichere Basis im Lager der kroatischen Minderheit, die zumeist in der Herzegowina rund um Mostar angesiedelt ist. Innerhalb der Föderation fühlt sich zumindest ein Teil der bosnischen Kroaten an den Rand gedrängt und fordert eine eigene, dritte Entität für ihre Volksgruppe. Komšić dagegen setzt auf Zusammenhalt. Er stammt aus Sarajewo und hatte im Krieg aufseiten der Bosniaken gekämpft. Damit spricht er also jenseits der ethnischen Trennlinien auch andere Wählerschichten an und war bereits zweimal, 2006 und 2010, als kroatischer Vertreter ins Staatspräsidium gewählt worden. Nun kündigte er am Wahlabend an, er werde "allen Bürgern dienen, auch wenn sie mich nicht gewählt haben".

Weitere heftige Konflikte dürfte die Wahl von Milorad Dodik zum serbischen Vertreter im Staatspräsidium auslösen. Der durchaus charismatische Politiker bestimmt schon seit rund 20 Jahren die Geschicke der Republika Srpska, erst als Premierminister, dann als Republikspräsident. Zunächst hatte er mit seinem Bund unabhängiger Sozialdemokraten (SNSD) noch als moderater Gegenentwurf zur SDS um den mittlerweile als Kriegsverbrecher verurteilten Radovan Karadžić gegolten. Inzwischen aber wurde er wegen seines nationalistischen Kurses zum Beispiel aus der Sozialistischen Internationalen ausgeschlossen. Er dient sich Russlands Präsident Wladimir Putin an, den er in der Woche vor der Wahl im russischen Sotschi traf.

Dodik sitzt nun im Präsidium eines Staates, den er ablehnt. Seine Politik zielt ab auf eine Abspaltung der Republika Srpska und eine Anbindung an Serbien. Bosnien bezeichnet er stets als "gescheiterten Staat" oder als "Teufelsstaat". Bereits vor der Wahl hatte er angekündigt, dass er zu den Sitzungen des dreiköpfigen Präsidiums nicht nach Sarajewo kommen werde, sondern in seiner serbischen Republikhauptstadt Banja Luka bleiben wolle.

Vor diesen Hintergründen ist mit einer konstruktiven Regierungsarbeit nach dieser achten Nachkriegswahl nicht zu rechnen. Ein Schlaglicht auf den Zustand Bosniens lieferten zudem die zahlreichen Berichte über Unregelmäßigkeiten und Stimmenkäufe bei der Wahl. Die Auszählung der Stimmen verlief zudem äußerst schleppend.