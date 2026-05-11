Es sei eine „persönliche Entscheidung“, so formuliert es der Hohe Repräsentant für Bosnien-Herzegowina, Christian Schmidt: An diesem Montag teilte das Büro des CSU-Politikers und ehemaligen bundesdeutschen Landwirtschaftsministers mit, er werde „seine Dienste für die Umsetzung des Friedens“ in dem Westbalkan-Land beenden. Er habe das zuständige Gremium, den sogenannten Lenkungsausschuss des Friedensimplementierungsrats, über seine Entscheidung informiert und darum gebeten, dass dieser mit der Suche nach einem Nachfolger für ihn beginne. Für die Dauer dieser Suche werde er sein Amt weiterführen.
Bosnien-HerzegowinaChristian Schmidt gibt „schweren Herzens“ auf
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Der Hohe Repräsentant in Bosnien-Herzegowina verkündet überraschend seinen Rückzug – offenbar auf massiven Druck der US-Regierung. Und ein bosnisch-serbischer Separatist jubelt.
Von Tobias Zick
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