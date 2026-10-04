Die Menschen in Bosnien-Herzegowina wählen ein neues Parlament und das dreiköpfige Staatspräsidium. Die Abstimmung am Sonntag gilt als richtungsweisend für die Bemühungen des Balkanlandes um einen Beitritt zur Europäischen Union sowie für den Einfluss der USA und Russlands in der Region. Zudem wurden die regionalen Parlamente in den beiden Landesteilen neu bestimmt. Erste vorläufige Ergebnisse der Wahlkommission werden nach Schließung der Wahllokale um 19 Uhr erwartet.

Die Frustration unter den rund 3,4 Millionen Einwohnern über die wirtschaftliche Flaute, das langsame Tempo der EU-Beitrittsgespräche und eine anhaltende politische Krise ist groß. Die ethnisch dominierten Parteien blockieren sich im schwachen Zentralstaat gegenseitig. Bosnien hatte im Dezember 2022 den Status eines EU-Beitrittskandidaten erhalten. 2024 gaben die EU-Staaten grünes Licht für den Beginn von Beitrittsverhandlungen.

Konkrete Gespräche haben jedoch nicht begonnen, da die politische Führung des Landes Kernforderungen wie eine stärkere richterliche Aufsicht und Antikorruptionsgesetze bisher nicht umgesetzt hat. „Mehr als 30 Jahre nach dem Krieg ist die Situation immer noch dieselbe, wir sprechen nur über Nationalismus“, sagte der 51-jährige Lehrer Ismar Garasljevic in Sarajevo. „Es sind dieselben Gesichter, die alte Leier, immer und immer wieder.“

Der Bosnienkrieg endete 1995 mit dem von den USA vermittelten Friedensabkommen von Dayton. Damit wurde das Land in zwei weitgehend autonome Einheiten geteilt. Die serbisch dominierte Republika Srpska und die bosniakisch-kroatische Föderation sind durch eine schwache Zentralregierung und das dreiköpfige Staatspräsidium verbunden. Bei der Wahl stehen sich die ethnischen Parteien – die bosniakische SDA, die serbische SNSD und die kroatische HDZ BiH – und multiethnische Oppositionsbündnisse unter Führung der Sozialdemokratischen Partei (SDP) gegenüber.

Großmächte ringen um Einfluss

Daten der Analyseplattform Poliwave zufolge liegt die SDA landesweit mit 21,4 Prozent knapp vorn, gefolgt von der SDP mit 16,7 Prozent. In der Republika Srpska führt die SNSD des separatistischen Politikers Milorad Dodik mit 34,2 Prozent. Dodik strebt enge Verbindungen zu Serbien und Russland an und liegt im Streit mit der Regierung in Sarajevo. „Wir wählen diejenigen, die bestimmte Prozesse steuern, die Gesellschaft aufbauen und für eine friedliche und stabile Republika Srpska sorgen können“, sagte die SNSD-Kandidatin Zeljka Cvijanovic, die eine zweite Amtszeit im Staatspräsidium anstrebt.

Sollten sich die ethnischen Parteien durchsetzen und ihre Konflikte in der Zentralregierung fortsetzen, droht der EU-Annäherungsprozess weiter ins Stocken zu geraten. Großmächte ringen seit Langem um Einfluss in dem Balkanstaat. Während die EU eine Erweiterung auf dem Balkan anstrebt, bremst Russland diesen Prozess durch die Unterstützung der Republika Srpska. Die USA versuchen zudem, ihren Einfluss geltend zu machen, und dringen auf ein Pipeline-Projekt im Wert von 1,5 Milliarden Dollar zum Import von US-Flüssiggas. Das Projekt soll von einem Unternehmen mit Verbindungen zur US-Regierung unter Donald Trump betrieben werden.