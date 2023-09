Von Tobias Zick, Srebrenica

Der Hohe Repräsentant der internationalen Gemeinschaft in Bosnien-Herzegowina, Christian Schmidt, ist am Mittwoch unbeschadet zu einer Gedenkveranstaltung am Völkermord-Mahnmal von Srebrenica angereist und nachmittags ebenso unbeschadet wieder abgereist. Das ist in diesen Zeiten durchaus eine Nachricht, denn Drohungen und Anfeindungen gegen Schmidt gab es im Vorfeld in beispiellosem Ausmaß.