Die internationale Gemeinschaft hat sich auf keinen Nachfolger für ihren zurückgetretenen Bosnien-Beauftragten, den Deutschen Christian Schmidt, einigen können. Der Lenkungsausschuss des Friedensumsetzungsrates (PIC) ernannte den amerikanischen Karrierediplomaten Louis Crishock lediglich zum interimistischen Hohen Repräsentanten für Bosnien-Herzegowina, wie das Gremium nach einer Sitzung in Sarajevo mitteilte. Eine permanente Lösung soll bis zum 14. Juli gefunden werden. Crishock, 55, amtierte bislang als erster Stellvertreter von Schmidt. Der deutsche Politiker, der aus der CSU kommt und Landwirtschaftsminister war, hatte seinen Rücktritt auf amerikanischen Druck hin im Mai angekündigt.