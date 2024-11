Von Hubert Wetzel, Brüssel

Josep Borrell weiß sehr gut, was die Schwachstelle der EU ist. Fünf Jahre lang hat er der Union als Hoher Repräsentant für Außen- und Sicherheitspolitik gedient, nun endet seine Dienstzeit. Und so zog Borrell vor dem Treffen der 27 Außenministerinnen und -ministern der EU am Montag in Brüssel – dem voraussichtlich letzten, das er geleitet hat, bevor seine designierte Nachfolgerin Kaja Kallas ihr Amt antritt – eine Art mahnende Bilanz: „Um Macht zu haben, muss man Einigkeit haben“, sagte Borrell. Europa könne keine geopolitische Macht sein, wenn es entweder gespalten sei oder Wochen und Monate brauche, um Entscheidungen zu treffen. „Das ist mein letzter Zuruf an die Kollegen“, so Borrell.