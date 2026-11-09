Boris Rhein rammt die Schaufel in den Streifen Erde, den sie im Industriepark Frankfurt-Höchst für ihn vorbereitet haben. Bald soll hier eine neue Insulin-Produktionsanlage stehen, so groß wie fünf Fußballfelder. Zwei Milliarden Euro investiert der Pharmakonzern Sanofi für das Prestigeprojekt. Die Kameras klicken, der hessische Ministerpräsident grinst, fragt: „Sollen wir noch mal schaufeln?“

Der Termin an einem Oktobervormittag ist einer, wie ihn Boris Rhein gerne wahrnimmt. Er hat in diesem Jahr die hessische Spargelkönigin in Darmstadt-Arheilgen gekrönt, eine Batterierecyclinganlage in Ginsheim-Gustavsburg eröffnet, im Frankfurter Opel-Zoo den Grundstein für das neue Areal für Panzernashörner gelegt. Mit seiner schwarz-roten Koalition regiert Rhein weitestgehend geräuschlos. So geräuschlos, dass die FAZ vor zwei Jahren titelte: „Wo steckt eigentlich Boris Rhein?“. Der CDU-Politiker meidet die Talkshowsessel der Hauptstadt. Mit Äußerungen zur Bundespolitik fiel er bislang selten auf.

Und dann kam dieser Sommer.

Erst handelte die Bild ihn als Kandidaten für das Bundespräsidentenamt. Dann schwappte die Aufregung bis nach Berlin, als Rhein sich für einen neuen Umgang mit der AfD aussprach. Man dürfe Probleme nicht „hinter Brandmauern“ verbannen, schrieb er in einem Gastbeitrag in der Welt. Kurze Zeit später startete er einen Wiederbelebungsversuch für die längst tot geglaubte Stadtbilddebatte und forderte im Stern, die AfD müsse im Bundestag – wie im hessischen Landtag – Ausschussvorsitze übernehmen können.

Man müsse AfD-Wählern „Brücken zurück in die politische Mitte bauen“, sagt Rhein.

Seitdem fragen sie sich nicht nur in Wiesbaden: Was ist eigentlich mit Boris Rhein los? Versucht da einer nur, sich als Konservativer in der CDU zu profilieren? Oder bereitet er einer schwarz-blauen Koalition den Weg?

Lange klang Boris Rhein zumindest anders. Noch vor der Landtagswahl 2023 sprach er von einer „klaren, eindeutigen, sehr dicken Brandmauer“ zur AfD. Auch nach der hessischen Kommunalwahl in diesem Frühjahr betonte er noch: „Wir arbeiten nicht mit der AfD zusammen, wir sind zwei komplett unterschiedliche Parteien.“

Jetzt sagt er zwar immer noch, dass er sich klar von der AfD abgrenze. Er sagt aber auch, dass man die Partei nicht ausgrenzen dürfe. Man dürfe nicht von Lösungen absehen, nur weil die Falschen zustimmen könnten, sagt er am Rande des Spatenstichs im Industriepark Höchst. Das erinnert an den Vorstoß des damaligen Oppositionschefs Friedrich Merz, als er im vergangenen Jahr Stimmen der AfD für eine Verschärfung der Migrationspolitik in Kauf nahm. SPD, Grüne und Linke sprachen damals von einem Tabubruch, auch in der Union setzte sich später mehrheitlich die Lesart durch, dass die Abstimmung ein Fehler war.

Er halte diese Entscheidung auch heute noch für richtig, sagt dagegen Rhein. In Koalitionen aber stelle sich eine solche Frage nicht, da gebe es einen Koalitionsvertrag und immer eine eigene Mehrheit. Er sei nach wie vor der festen Überzeugung, dass man als anständiger Christdemokrat nicht mit der AfD zusammenarbeiten dürfe. „Aber wir dürfen nicht den Eindruck erwecken, dass diejenigen, die die AfD wählen, für uns verloren sind. Wir müssen ihnen Brücken zurück in die politische Mitte bauen.“

Dass es von Rhein zuletzt mehr Wortmeldungen mit bundespolitischem Inhalt gegeben hat, wurde in Berlin durchaus registriert. Sein Wiederbelebungsversuch für die Stadtbilddebatte jedoch versandete schnell – was kein Wunder ist, schließlich dürfte insbesondere der Kanzler und Parteichef mit mindestens gemischten Gefühle auf diese Episode blicken. Aus Unionskreisen ist zu hören, dass an dem, was Merz damals gemeint habe, zwar schon etwas dran sei, dass also das Unwohlsein vieler Bürger an Orten wie den Bahnhöfen großer Städte ein Problem sei. Die damalige Empörungswelle über die Kommunikation des Kanzlers („Fragen Sie Ihre Töchter!“) und seine Formulierung, man habe die Migration zwar schon „nach unten gebracht, aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem“, will niemand zurück.

Wahr ist aber auch, dass die Union sich von den gesunkenen Migrationszahlen mehr erhofft hatte. Den weiteren Aufstieg der AfD konnten sie jedenfalls nicht bremsen – siehe Sachsen-Anhalt, wo die AfD die absolute Mehrheit bei der Landtagswahl nur knapp verfehlt hat.

Rheins Vorstoß, Ausschussvorsitze für AfD-Bundestagsabgeordnete zu öffnen, stieß an der Spitze der Bundestagsfraktion von CDU und CSU auf Widerstand. „Es gibt keinen Anspruch auf einen Ausschussvorsitz“, sagte die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin Catarina dos Santos-Wintz dazu. Sie verwies darauf, dass die Ausschussmitglieder ihre Vorsitzenden selbst wählten. Die Abgeordneten der AfD hätten sich „mit ihrem Angebot ganz offensichtlich nicht durchsetzen“ können.

Sieht Boris Rhein (Mitte) sich als Ersatzkanzler? Hendrik Wüst (links) und Markus Söder haben da bessere Karten. Die drei sind zu sehen bei einem gemeinsamen Auftritt im Jahr 2022. Foto: Michael Kappeler/Michael Kappeler/dpa

In der hessischen CDU stärkt man dem Ministerpräsidenten den Rücken, leise Kritik wird allenfalls hinter vorgehaltener Hand geübt. „Der großen Mehrheit unserer Mitglieder spricht Boris Rhein aus dem Herzen“, sagt Leopold Born, der Generalsekretär der hessischen CDU. Man habe ja bei den zurückliegenden Landtagswahlen gesehen, dass der bisherige Umgang mit der AfD gescheitert sei. „Die pauschale Ausgrenzung ist das Lebenselixier der AfD.“ Die Partei sei gewählt, man müsse sie mit den Mitteln der Demokratie stellen, mit harter inhaltlicher Auseinandersetzung. Für die hessische CDU sei aber klar: „Mit der AfD wollen wir nicht zusammenarbeiten. Dabei bleibt es.“

Nicht bei allen kommt das so an. Ein Montagabend im Oktober, Wiesbaden: Vor der Staatskanzlei hat sich ein Grüppchen aus vielleicht 40, 50 Demonstranten zusammengetan. Nicht gerade eine Massenveranstaltung. „Wir sind halt immer noch in Wiesbaden“, sagt der Kreisvorsitzende der Linken, zuckt mit den Schultern. Seine Partei und mehrere Bündnisse gegen rechts haben zu einer Mahnwache eingeladen. Gegenüber dem ehemaligen Kurhotel, in dem Rhein regiert, halten sie Plakate hoch. „Nie wieder ist jetzt“, „Jetzt erst recht“. Auf ein Banner hat jemand zwei Erdbeeren gemalt, eine faulige, auf der „AfD“ steht, neben einer roten, auf der „CDU“ steht.

In der CDU herrsche nun mal „Fracksausen“ angesichts der Wahlergebnisse im Osten, da versuche sich Rhein zu profilieren, sagt eine der Teilnehmerinnen, Ortsvereinsvorsitzende der SPD. Wobei sie die Aussagen schon überrascht hätten. Sie habe Rhein als Konservativen verortet, aber nicht am rechten Rand. Ach, der Rhein sei doch immer schon ein Hardliner gewesen, sagt eine andere Frau mit „Omas gegen Rechts“-Button an der Jacke. Da müsse man sich nur seine Bilanz als Innenminister ansehen.

In Rheins Entwicklung erkennen viele eine bayerische Handschrift

Hört man sich in Wiesbaden um, ist gar nicht so leicht zu erfahren, wofür Boris Rhein eigentlich steht. Seine Fans finden, er sei ein Landesvater im besten Sinne, erkenne Stimmungen, könne Leute mitnehmen. Seine Kritiker sagen, er habe kaum Überzeugungen.

Als Landesinnenminister galt Rhein in der ohnehin dunkelschwarzen hessischen CDU als Hardliner. Später, als Landtagspräsident, genoss er parteiübergreifend Anerkennung. Mit Hendrik Wüst und Daniel Günther zählte er zwischenzeitlich zur „jungen Connection“ der CDU. Nach seinem stattlichen Wahlsieg 2023 kündigte Rhein dann die jahrelange schwarz-grüne Koalition auf, entschied sich für eine Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten, setzte die Bezahlkarte für Geflüchtete und ein Genderverbot an Schulen und Behörden im Koalitionsvertrag durch.

In Rheins Entwicklung meinen viele in Wiesbaden, eine bayerische Handschrift zu erkennen – die seines Staatskanzleichefs Benedikt Kuhn. Der hat lange für die CSU und Alexander Dobrindt gearbeitet. 2023 kam er nach Hessen, um Rheins Wahlkampf zu managen, und ist geblieben. Dass der hessische Ministerpräsident ausgerechnet jetzt bundesweite Schlagzeilen macht, wirkt nicht wie ein Zufall. Der Kanzler strauchelt, die CDU ringt um ihren Kurs. Nicht nur in Ostdeutschland sind viele Christdemokraten mit der bisherigen Brandmauerpolitik unzufrieden, sehnen sich nach „CDU pur“.

Als nach den verlorenen Landtagswahlen in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt kürzlich die Diskussion darüber wieder aufflammte, ob der unbeliebte Merz nicht als Kanzler oder wenigstens als CDU-Chef ausgetauscht werden müsste, fiel im politischen Berlin auch mal der Name Boris Rhein, schließlich ist er einer der parteiintern einflussreichen Ministerpräsidenten der Union.

Allerdings fiel Rhein nüchtern betrachtet nicht mal in die Kategorie „Außenseiterchance“. Denn abgesehen davon, dass die meisten in der Union darauf hinwiesen, wie kompliziert, wenig wahrscheinlich und politisch waghalsig ein Austausch des Kanzlers ohnehin wäre: Wenn, dann wären wohl zwei andere Männer die einzigen halbwegs ernsthaften Optionen gewesen: Hendrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und Vorsitzender des größten Landesverbands, oder Markus Söder, Chef der Schwesterpartei CSU und Ministerpräsident in Bayern. Boris Rhein selbst sagt zu potenziellen Karriereplänen in Frankfurt-Höchst lediglich: „Ich fühle mich in Hessen sehr wohl und bin gerne hessischer Ministerpräsident.“

Ein Landtagsvizepräsident von der AfD? Rhein sagt weiterhin Nein

Was also bleibt von den neuen Tönen, die er angeschlagen hat?

In der jüngsten Umfrage haben sie der hessischen CDU jedenfalls nicht viel gebracht. Im kürzlich erhobenen „Hessentrend“ von Infratest Dimap hat die CDU sieben Punkte eingebüßt und liegt bei 25 Prozent. Die AfD liegt bei 23 Prozent.

In dieser Woche dürfte die Frage nach der Brandmauer in Hessen noch einmal ganz konkret werden. Am Dienstag will die AfD im Landtag einen eigenen Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten aufstellen, wie schon mehr als ein Dutzend Male, seit sie im Landtag sitzt. Bisher fiel jeder ihrer Kandidaten durch, auch Anfang Oktober, kurz nach Rheins Aussagen zur Brandmauer. Rheins „gute Ratschläge nach Berlin“ könne er deshalb nicht ernst nehmen, sagt Hessens AfD-Chef Robert Lambrou. Die CDU-Fraktion hat bereits angekündigt, diesmal wieder nicht für den AfD-Kandidaten stimmen zu wollen.

Auch Boris Rhein sagt in Frankfurt-Höchst: „Es bleibt dabei, was ich immer schon gesagt habe: Die CDU wählt keinen AfD-Landtagsvizepräsidenten.“ Dann muss er weiter, zu einem Termin nach Berlin.