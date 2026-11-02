„Nicht um jeden Preis“: Mehr als 1000 SPD-Mitglieder haben bereits einen Aufruf gegen ein Bündnis mit der Linken unterschrieben. Der beliebteste Minister des Landes erhöht den Druck auf den Berliner SPD-Chef Steffen Krach.

In der SPD wächst der Druck auf den Berliner SPD-Chef Steffen Krach, auf ein Bündnis mit der Linkspartei in der Hauptstadt zu verzichten. Ausgerechnet ein Weggefährte aus der gemeinsamen Zeit in Niedersachsen, Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, ist nun der prominenteste Unterstützer der Basisinitiative „Nicht um jeden Preis“. Der Initiative haben sich seit dem Wochenende bisher fast 1200 SPD-Mitglieder angeschlossen. In der Erklärung wird betont: „Als Mitglieder der SPD haben wir ernsthafte Zweifel daran, ob der Berliner Landesverband der Partei Die Linke regierungsfähig ist.“