Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sieht gute Argumente für eine allgemeine Dienstpflicht in Deutschland. Eine allgemeine Dienstpflicht hieße, dass junge Menschen nicht nur in der Bundeswehr dienen, sondern auch den Katastrophenschutz oder Rettungsdienste unterstützen könnten. "Ich habe mich ausdrücklich nicht für die Reaktivierung der Wehrpflicht ausgesprochen", betonte Pistorius. Vielmehr halte er die Diskussion um eine allgemeine Dienstpflicht "für wertvoll". Der neue Verteidigungsminister beklagt die Distanz vieler Menschen zu gesamtstaatlichen Aufgaben. Die Wehrpflicht war 2011 nach 55 Jahren ausgesetzt worden, was in der Praxis einer Abschaffung von Wehr- und Zivildienst gleichkam. Der russische Angriff auf die Ukraine hatte zuletzt eine Debatte über die Frage ausgelöst.