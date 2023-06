Dass Deutschland eine Brigade in Litauen stationieren will, ist ein starkes Signal vor dem Nato-Gipfel. Doch nicht nur in der Bundeswehr fragt man sich: Ist das überhaupt zu schaffen?

Von Mike Szymanski, Berlin

Geht es nach den Ankündigungen von Verteidigungsminister Boris Pistorius, dann kommt auf die Bundeswehr die nächste gewaltige Aufgabe zu: Am Montag hat der SPD-Politiker in Vilnius nach einem Gespräch mit seinem litauischen Amtskollegen Arvydas Anušauskas erklärt: "Deutschland ist bereit, dauerhaft eine robuste Brigade in Litauen zu stationieren." Die Rede ist von 4000 Soldatinnen und Soldaten, die dann, womöglich mit ihren Familien, in Litauen leben und ihren Dienst absolvieren. Ihre Aufgabe: der Schutz der Nato-Ostflanke vor Russland.