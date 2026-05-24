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BundeswehrÄrger für Pistorius: Gericht rügt neues Beschaffungsgesetz

Lesezeit: 2 Min.

Verteidigunsminister Boris Pistorius wollte Beschaffungen bei der Bundeswehr beschleunigen. Doch sein Gesetz könnte nun vor dem Bundesverfassungsgericht landen.
Verteidigunsminister Boris Pistorius wollte Beschaffungen bei der Bundeswehr beschleunigen. Doch sein Gesetz könnte nun vor dem Bundesverfassungsgericht landen. Annegret Hilse/REUTERS

Die Bundeswehr-Aufrüstung wird von einem Gerichtsstreit über Packstationen ausgebremst. Worum es dabei geht und wie es nun weitergehen soll.

Von Georg Ismar, Berlin

Eigentlich wollte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) mit seinem Gesetz die Beschaffung von Material für die Bundeswehr beschleunigen. Das Oberlandesgericht Düsseldorf ist nun aber der Auffassung, dass ein Teil des Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetzes verfassungswidrig sei. Das geht aus einem Beschluss des Gerichts hervor, der der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Damit soll das Thema ein Fall für das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe werden.

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