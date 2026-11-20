In Berlin gibt es einen Ukraine-Gipfel, die SPD sucht neue Chefs, aber Boris Pistorius besucht Auschwitz. Er hat eine Mission, versucht aufzurütteln. Und will einen Antrag auf ein AfD-Verbotsverfahren.

In der Dunkelheit ist es noch beklemmender. Die letzten Touristen des Tages sind weg. Nur die gelben Laternen brennen, zur Rechten die Holzbaracken, die Stacheldrahtzäune, die Wachtürme. Und das Bahngleis liegt da, das durch das gemauerte Tor verläuft, eine Bahnfahrt, die für so viele im Tod endete.