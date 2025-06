Der Ziegenmelker ist der neue Juchtenkäfer, und das ist auch in Ordnung so, der Juchtenkäfer hatte seinen Moment im Rampenlicht. Vor einem guten Jahrzehnt hat das zeitweilige Promi-Insekt entschleunigend in den Bau des Bahnhofprojekts Stuttgart 21 eingegriffen, indem es sich offenbar absichtsvoll in genau jenen Bäumen einnistete, die den Baggern der Bahn im Weg standen. Im Bestreben, die Vergrabung des Stuttgarter Hauptbahnhofs zu verhindern, wusste der Juchtenkäfer den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (damals Grüne) auf seiner Seite, einen mächtigen Alliierten. Der Ziegenmelker tritt nun zwar auch als Infrastruktur-Skeptiker auf, befindet sich jedoch in einer wesentlich unangenehmeren Lage: Er hat sich Palmer zum Gegner gemacht.