Boris Palmer soll nun für Cem Özdemir in Baden-Württemberg als „Rat für Staatsmodernisierung“ ran an die Bürokratie. Eine Kettensäge schwäbischer Bauart wird er dafür nicht brauchen.

Wenn sich der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer über eine Vorschrift ärgerte, dann ging er damit bisher zu Markus Lanz in die Talkshow. Manchmal schrieb er auch einen Brief, adressiert an den Ministerpräsidenten oder gleich an den Kanzler. Regelmäßig fanden diese Schreiben dann auch ihren Weg in die Presse. Die Erzeugung von Öffentlichkeit machte Palmer nicht nur sehr bekannt, sie zeitigte auch einige Erfolge.