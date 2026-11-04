Über den Köpfen der Gäste dreht sich eine Discokugel in der Stuttgarter Staatsgalerie, wo die Grünen ihren Wahlsieg feiern. Und mittendrin steht Boris Palmer . Der Tübinger Oberbürgermeister hat die Partei drei Jahre zuvor im Streit verlassen. An diesem Abend im März 2026 aber scheint der Abstand ziemlich klein geworden zu sein. Palmer plaudert mit den Gästen, er erfüllt sogar Selfie-Wünsche. Dass er überhaupt hier ist, hat viel mit dem Mann zu tun, dessen fulminante Aufholjagd hier gerade gefeiert wird: Cem Özdemir .

Schon im Wahlkampf hatte der Spitzenkandidat der Grünen den parteilosen Palmer an seine Seite geholt, durchaus zum Missfallen mancher Grünen-Politiker. Doch Özdemir ließ sich davon nicht beirren. Er sah in dem streitbaren Oberbürgermeister weniger ein Risiko als eine politische Chance. Nach der Wahl zum Ministerpräsidenten sorgte Özdemir deshalb auch dafür, dass Palmer eine offizielle Aufgabe für die Landesregierung übernahm.

Es liegt eine „Strafanzeige wegen des Verdachts eines sexuellen Übergriffs“ vor

Gut drei Monate nach Palmers Berufung zum ehrenamtlichen Berater für Staatsmodernisierung droht diese Entscheidung nun allerdings zur politischen Hypothek zu werden. In Textbeiträgen auf einer Social-Media-Plattform, als deren Urheberin eine ehemalige Tübinger Gemeinderätin ausgewiesen ist, werden dem Tübinger OB schwere Vorwürfe gemacht. Eine Strafanzeige durch die als Urheberin benannte Person liege bislang nicht vor, teilte die Staatsanwaltschaft Tübingen am Mittwoch mit. Allerdings habe eine unbeteiligte Person „Strafanzeige wegen des Verdachts eines sexuellen Übergriffs“ gemäß § 177 Absatz 1 des Strafgesetzbuchs gestellt. Aufgrund der Beiträge bestehe der Anfangsverdacht eines möglichen strafbaren Verhaltens, weswegen der Sachverhalt von der Staatsanwaltschaft von Amts wegen zu prüfen sei. Es gelte die Unschuldsvermutung, so die Staatsanwaltschaft.

Der Oberbürgermeister selbst bestreitet die Anschuldigungen entschieden: „Die Vorwürfe sind haltlos.“ Er prüfe deshalb rechtliche Schritte. Sein Statement gelte weiterhin, sagte er am Mittwoch auf Nachfrage. Özdemir hat ihn trotzdem gebeten, seine Beratertätigkeit bis auf Weiteres ruhen zu lassen. Und der Landesregierung ist es am Mittwoch wichtig zu betonen, dass der Bürokratieabbau weitergehe.

Mit Palmer als Verbündetem wollte Özdemir neue Wählerschichten erreichen

Özdemir hat den Bürokratieabbau zu einer Priorität seiner Landesregierung erklärt. Und Palmer schien dafür das richtige Aushängeschild zu sein. Als Oberbürgermeister kennt er die bürokratischen Auswüchse nicht nur aus eigener Anschauung, als geübter Talkshow-Gast kann er die Probleme auch anschaulich darstellen. Für Özdemir war die Berufung deshalb auch ein Signal: Er wollte sich beim Modernisieren des Staates von einem prominenten Praktiker helfen lassen, unabhängig von dessen Parteibuch.

Dafür hätte es allerdings keinen Titel gebraucht. Özdemir und Palmer kennen sich schon lange, sie bezeichnen sich als Freunde. Mitten im Wahlkampf, am Valentinstag, ließ sich Özdemir sogar von Palmer im Tübinger Rathaus trauen. Bei so viel Nähe hätte der Ministerpräsident ihn jederzeit anrufen und um Rat fragen können. Aber Özdemir entschied sich, Palmer demonstrativ einzubinden. Dahinter steckte auch ein politisches Kalkül: Der bekannte Kommunalpolitiker erreicht mit seinen Law-and-Order-Positionen auch Wählerschichten, die die Grüne Jugend eher verschreckt. Deswegen war Özdemir mit ihm bereits im Wahlkampf aufgetreten.

Beim linken Parteiflügel war die Begeisterung zwar nicht sonderlich ausgeprägt, vielen gilt Palmer nach diversen verbalen Eskapaden als Reizfigur. Aber Özdemir hatte sich für die Spitzenkandidatur Beinfreiheit ausbedungen. Nach 15 Jahren unter Winfried Kretschmann war er der Mann, dem man zutraute, die Grünen an der Regierung zu halten. Da nahm die Partei auch Entscheidungen hin, die sonst womöglich Streit ausgelöst hätten.

Erst am Wahlabend wurde Kritik laut. Luis Bobga, Bundessprecher der Grünen Jugend, verlangte, Palmer dürfe in einer neuen Regierung keine Rolle spielen. Und auf der Wahlparty in der Stuttgarter Staatsgalerie versuchten nach Palmers Darstellung zwei junge Männer, die er der Grünen Jugend zurechnete, ihn zum Gehen zu bewegen. Palmer jedoch blieb.

Für den Tübinger selbst war der Wahlkampf an der Seite Özdemirs und die Berufung zum ehrenamtlichen Berater der Landesregierung eine Chance auf politische Rehabilitierung. Nach zahlreichen Kontroversen und seinem Austritt aus der Grünen-Partei bekam er wieder eine Aufgabe auf Landesebene. Bis zu den Vorwürfen schien das Arrangement aufzugehen. Die befürchteten politischen Alleingänge Palmers blieben aus. Auch in der Grünen-Partei legte sich die Aufregung über die Personalie. Palmer hatte eine Rolle gefunden, die ihm Aufmerksamkeit und Einfluss verschaffte, ohne ihn zum Mitglied der Regierung zu machen. Damit konnten offenbar alle leben. Nun ruht dieses Arrangement.