Baden-WürttembergBoris Palmer debattiert mit der AfD – und wieder mal drehen alle durch

Lesezeit: 4 Min.

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Parteilos, l) kommt zu seiner Diskussionsrunde mit dem AfD-Landesvorsitzendem Frohnmaier zum Austragungsort, der Hermann-Hepper-Halle, vor der eine Demonstration der Linken gegen die AfD stattfindet.
Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Parteilos, l) kommt zu seiner Diskussionsrunde mit dem AfD-Landesvorsitzendem Frohnmaier zum Austragungsort, der Hermann-Hepper-Halle, vor der eine Demonstration der Linken gegen die AfD stattfindet. (Foto: Christoph Schmidt/Christoph Schmidt/dpa)
  • Boris Palmer führt als parteiloser Tübinger OB ein Streitgespräch mit AfD-Politiker Markus Frohnmaier und dominiert damit wieder die politische Agenda in Baden-Württemberg.
  • Palmer konfrontiert Frohnmaier mit Fakten und Statistiken, etwa dass Deutschland heute sicherer sei als vor 20 Jahren, während Hunderte vor der Halle gegen die Veranstaltung demonstrieren.
  • Trotz seines Grünen-Austritts vor zwei Jahren nach dem "N-Wort"-Eklat steht Palmer wieder im Rampenlicht und wird von CDU und Grünen als Partner umworben.
Nach seinem Austritt bei den Grünen prophezeiten Boris Palmer viele den Absturz in die Bedeutungslosigkeit. Weit gefehlt. In Baden-Württemberg dominiert der parteilose Tübinger OB mal wieder die politische Agenda und beflügelt vor der Landtagswahl 2026 die Fantasien.

Von Roland Muschel, Tübingen

Für eine „Informationsveranstaltung der Stadt“ ist am Freitagabend erstaunlich viel los in Tübingen. Vor der Hermann-Hepper-Halle demonstrieren Hunderte gegen die Veranstaltung, die per Livestream übertragen wird, mehr als 50 Medienvertreter berichten aus der gut besetzten Halle.

