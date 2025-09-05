Baden-Württemberg Boris Palmer debattiert mit der AfD – und wieder mal drehen alle durch 6. September 2025, 1:32 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) kommt zu seiner Diskussionsrunde mit dem AfD-Landesvorsitzendem Markus Frohnmaier - vor der Halle findet eine Demonstration der Linken gegen die AfD statt. (Foto: Christoph Schmidt/dpa)

Zusammenfassung Boris Palmer führt als parteiloser Tübinger OB ein Streitgespräch mit AfD-Politiker Markus Frohnmaier und dominiert damit wieder die politische Agenda in Baden-Württemberg.

Palmer konfrontiert Frohnmaier mit Fakten und Statistiken, etwa dass Deutschland heute sicherer sei als vor 20 Jahren, während Hunderte vor der Halle gegen die Veranstaltung demonstrieren.

Trotz seines Grünen-Austritts vor zwei Jahren nach dem "N-Wort"-Eklat steht Palmer wieder im Rampenlicht und wird von CDU und Grünen als Partner umworben. Von der Redaktion überprüft Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI. Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Mehr Feedback geben

Nach seinem Austritt bei den Grünen prophezeiten dem Tübinger OB viele den Absturz in die Bedeutungslosigkeit. Weit gefehlt. In Baden-Württemberg dominiert er mal wieder die politische Agenda und beflügelt vor der Landtagswahl 2026 die Fantasien.

Von Roland Muschel, Tübingen

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback