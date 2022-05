Die Konservativen haben in den Kommunalwahlen in England mindestens 131 Sitze verloren. Dass man sich in Großbritannien jetzt fragt, ob das Ergebnis ausreicht, dass ein von der Polizei bestrafter und lügender Premierminister im Amt bleiben kann, ist ein Armutszeugnis für das Land, kommentiert SZ-Autor Michael Neudecker.