Immer gerne in die Kamera gucken: Boris Johnson vor wenigen Tagen in London.

Boris Johnson gibt einfach keine Ruhe. Jetzt will er seinen Vater offenbar in den Ritterstand erheben lassen. Und setzt damit Premier Sunak schon wieder unter Druck.

Von Alexander Mühlauer

Im Vereinigten Königreich gibt es eine Liste, die in der Geschichte des Landes immer wieder Ärger ausgelöst hat. In den Prime Minister's Resignation Honours dürfen aus dem Amt geschiedene Premierminister all jene benennen, die ihrer Meinung nach eine Ehrung durch den Monarchen verdient haben. Die Liste des vor acht Monaten zurückgetretenen Regierungschefs scheint besonders delikat zu sein. Wie die Times berichtet, will Boris Johnson nicht nur reiche Tory-Spender ehren, sondern auch seinen Vater Stanley. Er soll in den Ritterstand erhoben werden.