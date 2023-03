"Er denkt, du bist blöd", steht auf einem Plakat der Demonstranten, die am Mittwoch in London gegen Boris Johnson demonstrierten und ihm wohl eher nicht glauben.

Der Ex-Premier muss einem Untersuchungsausschuss antworten: Hat er das Parlament in der Partygate-Affäre belogen? Zugleich nimmt das Unterhaus die Einigung seines Nachfolgers im Nordirland-Streit mit der EU an.

Von Nicolas Freund

Boris Johnson und kein Ende. In Shakespeares Dramen tauchen längst Totgeglaubte immer dann wieder auf, wenn ein ihnen ein Unrecht geschehen ist. Boris Johnson ist noch alive and kicking, wie man so sagt, quicklebendig, aber er taucht wie ein Springteufel oder ein Poltergeist bei jeder Gelegenheit wieder auf, obwohl längst Rishi Sunak das Amt des Premierministers übernommen hat.

Von den anderen ehemaligen Premierministerinnen und Premierministern wie Liz Truss, Theresa May und David Cameron hört man nicht mehr viel. Aber Boris Johnson war eben kein normaler Premier. Das sieht er wahrscheinlich auch selbst so. Für Aufmerksamkeit sorgt er zuletzt aber nicht wegen seiner Verdienste für das Vereinigte Königreich, sondern wegen einer ganzen Reihe von Skandalen. Zumindest einer sollte am Mittwoch endlich aufgearbeitet werden, die als "Partygate" bekannt gewordenen Lockdown-Partys, auf denen Johnson gesichtet wurde, als der Rest des Landes Abstand halten musste und die Pubs geschlossen waren. Johnson sagte dazu vor einem Untersuchungsausschuss aus.

Was bei den Feiern passierte, daran lassen Fotos kaum Zweifel

Auslöser und wichtiges Beweisstück sind eine Reihe Fotos. Eines vom November 2020, also aus der Hochzeit der Corona-Pandemie, zeigt Johnson wie er in einem Sitzungsraum schwungvoll einer Gruppe von Leuten zuprostet. Auf dem Tisch steht eine ganze Auswahl an leeren und halb vollen Weinflaschen. Vor Johnson auf einem Stuhl steht seine red box, der Lederkoffer, in dem unter anderem britische Regierungsangehörige wichtige Dokumente zugestellt bekommen und selbst transportieren. Ein anderes Foto zeigte Johnson im Garten von 10 Downing Street, dem Amtssitz der Premiers, ebenfalls ausgestattet mit Weinglas und ebenfalls keinen Abstand einhaltend. Vor dem britischen Parlament gab Johnson 2021 an, es seien bei diesen Partys keine Regeln gebrochen worden, und er habe auch gar keine Kenntnis von diesen Veranstaltungen gehabt, in die er dann aber irgendwie hineingeraten sei.

Detailansicht öffnen Der früherer Regierungschef vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Kommt der zu dem Schluss, dass Johnson das Parlament belogen hat, kann er sein Mandat verlieren. (Foto: AFP/PRU)

Nicht jeder wollte das glauben. Der Untersuchungsausschuss, vor dem Johnson nun aussagte, sollte ermitteln, ob der damalige Premierminister das Parlament bewusst angelogen hat mit seinen Behauptungen, von allem keine Ahnung gehabt, aber trotzdem alles richtig gemacht zu haben.

Johnson brachte in einem mehr als halbstündigen Eröffnungsstatement und den folgenden Antworten auf die Fragen des Ausschusses zu seiner Verteidigung vor allem hervor, dass man sich eben doch an die Abstandsregeln bei diesen Treffen gehalten habe, weil diese ja nur gelten würden, wo man sie auch einhalten kann. Und bekanntlich ist es in 10 Downing Street sehr eng. Man könne ja kein "Kraftfeld" um jeden einzelnen Mitarbeiter errichten. Folglich seien die Regeln eingehalten worden, und auch sonst habe man sich mit Zoom-Meetings, Desinfektionsmittel, geöffneten Fenstern und anderen Maßnahmen streng an die Regeln zur Eindämmung der Pandemie gehalten.

Nebenbei holte er auch zum Gegenangriff aus: Die Anschuldigungen würden allen Beteiligten seines Stabs unterstellen, sich nicht an die Regeln gehalten zu haben und zu lügen. Dabei sei es doch gerade diese Regierung, die das Land angeblich so gut durch die Pandemie brachte.

Zwischendurch stimmt er gegen das Projekt des jetzigen Tory-Premiers.

Am Mittwochnachmittag war noch unklar, ob das Komitee Johnsons eher wackelige Ausreden und Erklärungen abnimmt für das, was auf den Fotos unmissverständlich dokumentiert ist, nämlich ein klarer Verstoß gegen die Corona-Regeln, die Johnson als Premierminister selbst mit erlassen hatte.

Zu Beginn der Anhörung gab es noch eine kleine Erinnerung daran, was für Johnson bei dieser Anhörung auf dem Spiel steht - sein Mandat als Abgeordneter: Als erstes wies der ehemalige Premier darauf hin, dass er gleich noch zu einer Abstimmung müsse. Dazu wurde die Anhörung dann auch für 15 Minuten unterbrochen.

Bei der Abstimmung ging es um den vom aktuellen Regierungschef Rishi Sunak ausgearbeiteten Kompromiss zwischen der EU und Großbritannien in der Frage um den Umgang mit Nordirland, das zum Vereinigten Königreich gehört, aber keine kontrollierte Grenze zu Irland hat, das wiederum zur EU gehört. Die so entstandene Zollgrenze in der Irischen See soll nun aufgeweicht werden, indem Güter, die in Nordirland verbleiben, nicht kontrolliert werden müssen. Außerdem hat das nordirische Parlament ein Einspruchsrecht bei der Einführung neuer EU-Regelungen.

Johnson hatte schon zuvor angekündigt, ebenso wie andere Tories, gegen diesen Vorschlag ihres Parteikollegen Sunak zu stimmen. Angenommen wurde er trotzdem mit 515 zu 29 Stimmen, wobei aber mehr als 20 der Gegenstimmen aus der Partei des aktuellen Premiers stammen, der mit diesem Vorschlag nun endlich einen jahrelangen Streit mit der EU beilegt. Die Spaltung der konservativen Tories, die mit katastrophalen Umfragewerten zu kämpfen haben, geht aber wieder von Johnson aus. Großbritannien wird dieses Gespenst einfach nicht los.