Großbritannien:Zweikampf in London

Von Michael Neudecker, London

Die Reaktionen auf das Ergebnis kamen rasch und aus allen Ecken am Mittwochabend, die meisten hatten in etwa den Tonfall wie jene des Abgeordneten Chris Bryant. Kurz nachdem die britischen Konservativen verkündet hatten, dass Rishi Sunak und Liz Truss nun den Parteimitgliedern zur Wahl als neuer Premierminister oder neue Premierministerin vorgeschlagen wurden, schrieb Bryant auf Twitter: "Brilliant. Thank you so, so much." Die meisten Konservativen sagten und schrieben ähnliche Sachen, nur, Chris Bryant ist kein Tory. Er ist Abgeordneter der Labour-Partei.