Von Celine Chorus

Die Konservative Partei will die Nachfolge des britischen Premierministers Boris Johnson zügig klären. Am Montag hat das zuständige Komitee der Parlamentsfraktion den Zeitplan für die Wahl des Parteivorsitzenden bekanntgegeben. Den Angaben zufolge werden Nominierungen am Dienstag angenommen. Eine erste Abstimmung werde am Mittwoch erfolgen und eine zweite am Donnerstag. Es werde so lange votiert, bis noch zwei Kandidaten übrig seien.

Um die Zahl der Bewerber rasch zu verringern, wurde die erforderliche Zahl der Abgeordneten, die jeder Kandidat als Unterstützer vorweisen muss, zudem von acht auf mindestens 20 erhöht. Damit sollen aussichtslose Bewerber schon frühzeitig ausgeschlossen werden.

Insgesamt ringen derzeit elf Tories um den Spitzenposten, nachdem Johnson am Donnerstag den Parteivorsitz abgegeben hatte. Wer sich durchsetzt, wird auch neue Premierministerin oder neuer Premierminister, da die Konservativen die meisten Sitze im Unterhaus inne haben. In den Umfragen unter den etwa 100 000 Parteimitgliedern liegen derzeit Außenministerin Liz Truss und der ehemalige Finanzminister Rishi Sunak vorne. Der bisherige Führende in den Umfragen, Verteidigungsminister Ben Wallace, beschloss "nach gründlichen Überlegungen", lieber als Verteidigungsminister weitermachen zu wollen.

Am Montagmorgen hatte Bob Blackman vom sogenannten 1922-Komitee bei Sky News erklärt, dass es bereits am Mittwoch und Donnerstag zu ersten Abstimmungen in der Tory-Fraktion kommen könnte. In zwei weiteren Wahlgängen am 19. und 20. Juli solle die Auswahl schließlich auf zwei Bewerber reduziert werden. Die letzte Entscheidung treffen dann die Parteimitglieder per Briefwahl. Ziel ist, dass ein Ergebnis bis zum 5. September feststeht. Dann ist die erste Parlamentssitzung nach der Sommerpause geplant. Bis seine Nachfolge geklärt ist, will Johnson als Premierminister im Amt bleiben.