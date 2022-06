Von Michael Neudecker, London

Der Tag begann mit Graham Brady, einem seriös auftretenden, grauhaarigen Mann, dessen Ernsthaftigkeit selbst dann noch spürbar ist, wenn er eine blaue Krawatte mit kleinen Flamingos darauf trägt. Graham Brady, 55, ist der Vorsitzende des mächtigen 1922-Komitees der Tory-Hinterbänkler. Am Montag um kurz nach acht Uhr Ortszeit trat er vor die Kameras auf der Wiese am Parlament in Westminster und verkündete, eine signifikante Zahl der Tory-Abgeordneten hätte dem Premierminister schriftlich das Vertrauen entzogen. Es werde daher die Vertrauensfrage gestellt, und zwar noch am selben Abend.