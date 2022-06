Von Michael Neudecker, London

Schwierige Frage jetzt an Steve Bray. Ist so ein Tag ein guter Tag für jemanden wie ihn? "A tricky one", sagt er und verzieht das Gesicht, er ist ja hier am Parlament in der Londoner Innenstadt, weil etwas nicht gut läuft. Andererseits, "Boris Johnson zerstört die Tory-Partei", sagt Steve Bray. Und das ist doch eine gute Sache, nicht?