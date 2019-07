23. Juli 2019, 18:45 Uhr Boris Johnson "Wer ist dieses Monster?"

Vor seiner Zeit bei "The Spectator" arbeitete Johnson unter anderem für die Tageszeitungen "The Times" und "Daily Telegraph".

Boris Johnson hatte als Journalist in Brüssel einen miesen Ruf. Das lag nicht nur daran, dass er über geplante Verbote von Chips mit Shrimps-Geschmack fabulierte.



Von Matthias Kolb , Alexander Mühlauer

Als Kinder einflussreicher Funktionäre haben sie sich in Brüssel zwar verpasst, aber bald werden sich Ursula von der Leyen als nächste Chefin der Europäischen Kommission und Boris Johnson als britischer Premierminister des Öfteren begegnen. Von der Leyen, die 1958 in Brüssel geboren wurde, war mit ihrem Vater, dem EU-Beamten Ernst Albrecht, und der Familie schon in Niedersachsen, als Boris Johnson 1973 als Grundschüler nach Brüssel zog. Sein Vater Stanley arbeitete direkt nach dem Beitritt des Vereinigten Königreichs als einer der ...