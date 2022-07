Von Michael Neudecker, London

Als Margaret Thatcher zurücktrat, verließ sie Downing Street gemeinsam mit ihrem Mann, die beiden stiegen in ein Auto, Thatcher winkte noch einmal traurig ihren Mitarbeitern und den Fotografen zu, dann fuhr der Wagen durch das Tor. Als Gordon Brown zurücktrat, sagte er: "Thank you, and goodbye", ging mit Frau und Kindern wehmütig winkend davon, auch sie stiegen in ein abfahrbereites Auto, wenn auch ein moderneres als Thatcher 20 Jahre zuvor. Wenn britische Premiers zurücktreten, ist das immer auch ein bisschen Kino, die Bilder, wie der Regierungschef auch physisch seinen Arbeitsplatz verlässt, entfalten Symbolkraft.