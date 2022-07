Von Alexander Mühlauer, London

Nach dem Rücktritt zweier Minister kämpft der britische Premier Boris Johnson um sein Amt. Laut Medienberichten soll er eine Art Befreiungsschlag planen und parteiinternen Kritikern in Aussicht gestellt haben, möglichst bald die Steuern zu senken. Der neue Finanzminister Nadhim Zahawi sagte am Mittwochmorgen in der BBC, dass er die Pläne seines Vorgängers, die Körperschaftsteuer von 19 auf 25 Prozent zu erhöhen, überprüfen werde. Dem Vernehmen nach will Johnson auch die Steuerlast für Bürgerinnen und Bürger senken, um seine schlechten Umfragewerte zu verbessern.

Derweil wurden am Mittwoch die Rücktrittsforderungen gegen Johnson immer lauter. Mehrere Abgeordnete seiner Konservativen Partei drängten den Regierungschef, sein Amt aufzugeben, ansonsten werde man die Regeln ändern, um ihn mit einem weiteren Misstrauensvotum abzuwählen. "Meine Botschaft an Boris wäre: Um Himmels willen, hau ab", sagte etwa Andrew Murrison, der als Staatssekretär für Nordirland zurückgetreten war. Der bisherige Vize-Generalsekretär der Partei, Bim Afolami, kritisierte Johnsons Vorgehen im jüngsten Skandal um Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen einen ranghohen Tory als "wirklich erschreckend". Er könne dieses Verhalten nicht länger verteidigen, sagte Afolami, der ebenfalls zurücktrat.

Am Dienstagabend hatten Finanzminister Rishi Sunak und Gesundheitsminister Sajid Javid ihre Ämter aufgegeben. Beide nannten als Grund das Verhalten des Premierministers, das die Konservative Partei beschädige. So hatte Johnson dem Tory-Abgeordneten Chris Pincher ein bedeutendes Fraktionsamt anvertraut, obwohl ihm Vorwürfe der sexuellen Belästigung bekannt waren, was Johnson jedoch zunächst leugnete. Erst in der vergangenen Woche war Pincher zurückgetreten, weil er betrunken zwei Männer begrapscht haben soll.

Bevor Johnson sich am Mittwochmittag im Parlament den Fragen der Abgeordneten stellte, gab es einen weiteren Rücktritt: Bildungsstaatssekretär Will Quince, der als enger Verbündeter des Premiers galt, gab sein Amt wegen Johnsons Verhalten im Fall Pincher auf. Auch die Tory-Abgeordnete Laura Trott, die einen Posten im Verkehrsministerium innehatte, trat zurück.

Johnsons Rückhalt in der konservativen Presse zerbröselt

Der neue Finanzminister Zahawi verteidigte Johnson hingegen im britischen Fernsehen. Der Regierungschef sei integer und "entschlossen, zu liefern", sagte er dem Sender Sky News. Johnson habe sich für sein Verhalten im Fall Pincher entschuldigt, nun gehe es darum, das Land voranzubringen. Auf die Frage, ob Johnson "100 Prozent ehrlich" sei, sagte Zahawi dem Sender ITV: "Absolut."

Anderer Meinung waren am Mittwoch gleich mehrere konservative Zeitungen. Die regierungsfreundliche Daily Mail schrieb, dass es nun selbst für einen wie Johnson schwierig werde, aus dieser Situation herauszukommen. Die Times forderte den Premier in ihrem Leitartikel auf, zum Wohl des Landes zurückzutreten. Jeder Tag, den er im Amt bleibe, verstärke das Chaos, Johnson habe keine Autorität mehr. Das Spiel, so die Times, sei nun vorbei, "Game over".