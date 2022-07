Die Regierungskrise in Großbritannien geht weiter: Der Premierminister verliert weitere Kabinettsmitglieder. Generalstaatsanwältin Braverman signalisiert bereits Interesse an Johnsons Nachfolge.

In der Krise um den britischen Regierungschef Boris Johnson verliert der Premierminister weitere Kabinettsmitglieder. Nachdem am Dienstag Gesundheitsminister Sajid Javid, Finanzminister Rishi Sunak und Dutzende konservative Abgeordnete ihren Hut genommen hatten, erklärte am späten Mittwochabend auch der britische Minister für Wales seinen Rücktritt. Zudem entließ Johnson seinen Minister für Bau und Wohnen, Michael Gove. Insgesamt haben in den vergangenen Tagen mehr als 40 Regierungsmitglieder ihre Posten aufgegeben.

Der 58 Jahre alte Simon Hart lobte den Premierminister auf Twitter zwar für dessen "Energie, Vision, Entschlossenheit und Humor", schrieb dann aber weiter: "Ich hatte verzweifelt gehofft, dass ich es vermeiden könnte, diesen Brief zu schreiben, aber leider scheint mir keine andere Möglichkeit übrig zu bleiben."

Er sei nie ein "großer Fan" davon gewesen, dass Ministerrücktritte das beste Mittel seien, um Veränderungen zu erzwingen. Kollegen hätten privat und öffentlich ihr Bestes gegeben, um Johnson zu helfen, "das Schiff umzudrehen". Leider habe er das Gefühl, der Punkt sei überschritten, an dem dies möglich ist.

Johnson weist Rücktrittsforderungen zurück

Zuvor hatte der konservative Premierminister Johnson Medienberichten zufolge die Aufforderung einer Reihe von Kabinettsmitgliedern zum Rücktritt zurückgewiesen. Darunter soll unter anderem der erst am Dienstag auf seinen Posten berufene Finanzminister Nadhim Zahawi gewesen sein. Ebenfalls zu der Delegation sollen Verkehrsminister Grant Shapps, die bislang ultra-loyale Innenministerin Priti Patel, Wirtschaftsminister Kwasi Kwarteng sowie Bau- und Wohnungsminister Michael Gove gehört haben.

Am späten Mittwochabend entließ Johnson dann seinen langjährigen Weggefährten, der als eines der Schwergewichte im Kabinett galt. Gove hatte in den vergangenen Jahren verschiedene Posten in der Regierung inne. Er hatte an der Seite Johnsons bereits im Wahlkampf vor dem Brexit-Referendum 2016 für den EU-Austritt geworben. Das Verhältnis zwischen im und Johnsons war stets auch von Konkurrenz geprägt.

Generalstaatsanwältin Braverman äußert Interesse an Johnsons Nachfolge

Derweil laufen sich die Kandidaten für eine mögliche Nachfolge Johnsons als Partei- und Regierungschef warm. Während zurückgetretene Minister wie Javid und Sunak, aber auch Außenministerin Liz Truss schon länger als Kandidaten für Johnsons Erbe gehandelt wurden, wirft nun auch Generalstaatsanwältin Suella Braverman ihren Hut in den Ring. Sie galt bislang als Unterstützerin Johnsons, sagte nun aber in einem Interview mit dem Sender ITV, der Premierminister müsse zurücktreten. Sie selbst könne sich vorstellen, für das Amt zu kandidieren.