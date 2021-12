Premierminister Boris Johnson in der Downing Street in London.

Von Michael Neudecker, London

Widerstände in der eigenen Partei, wiederholte Rücktrittsforderungen und rasend steigende Infektionszahlen: Man hätte bereits am Samstag sagen können, dass Boris Johnson schon bessere Wochen hatte. Dann wurde am späten Samstagabend auch noch ein Brief veröffentlicht, in dem der Brexit-Minister Lord David Frost seinen sofortigen Rücktritt verkündete - für den britischen Premierminister, um den Johnson-nahen Telegraph zu zitieren, eine neue "major crisis", noch eine. Es ist gar nicht mehr so einfach, die ganze problembeladende Lage zu erfassen, wie sie sich für Johnson, seine Regierung und das ganze Land darstellt.