Boris Johnson verlässt seinen Amtssitz in London. (Archivbild)

"Ich möchte mich entschuldigen", sagte Johnson am Mittwoch im Parlament. "Wir haben manches einfach nicht richtig gemacht und dafür muss ich die Verantwortung übernehmen." Der Premierminister räumte ein, dass er an einer umstrittenen Gartenparty am 20. Mai 2020 teilgenommen hat - mitten im ersten Corona-Lockdown.

Zu der Feier soll Johnsons Privatsekretär etwa 100 Personen per E-Mail eingeladen haben; 40 Personen kamen tatsächlich, so berichtet es der Fernsehsender ITV. Johnson gab jetzt zu, dass er für etwa 25 Minuten bei der Feier anwesend war. Er könne den Zorn verstehen, über die Enthüllung der Party und den Eindruck, der dadurch entstanden sei.

Opposition fordert Johnsons Rücktritt

Zur der Zeit, als die Gartenparty gefeiert wurde, galten in England strengste Corona-Beschränkungen. Soziale Kontakte waren auf ein Minimum reduziert. Oppositionsführer Keir Starmer von der Labour-Partei forderte Johnson zum Rücktritt auf. "Die Party ist vorbei, Premierminister", sagte Starmer. Es stelle sich nur die Frage, ob das britische Volk ihn irgendwann aus dem Amt werfe, seine Partei das erledige, oder ob Johnson das einzig Anständige tue und zurücktrete.

Johnson steht seit Wochen wegen des Verhaltens seiner Regierung während des Lockdowns unter Druck. Ihm wird vorgeworfen, Corona-Regeln missachtet zu haben, die er selber aufgestellt hatte.