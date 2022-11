Frankreich hat der Ocean Viking erlaubt, Toulon anzulaufen, wo das Rettungsschiff an diesem Freitag erwartet wird. Es hat 234 gerettete Migranten seit teils 20 Tagen an Bord. Ein Militärhubschrauber flog indes drei Menschen vom Schiff nach Korsika, sie mussten ins Krankenhaus. Italiens Regierung ließ das Schiff der NGO SOS Mediterranée nicht an Land und begrüßte, dass Frankreich es aufnimmt, ehe die Zusage vorlag. Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin verurteilte das Verhalten Italiens als inakzeptabel und Bruch internationaler Regeln. Frankreich und Deutschland nehmen laut Darmanin je ein Drittel der Menschen auf, mit anderen Ländern rede man. Ein Abkommen, 3500 Migranten aus Italien aufzunehmen, setzte Paris aus.