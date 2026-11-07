Die Serie von Bombendrohungen erreicht nun auch europäische Medienhäuser. In den vergangenen Tagen waren zahlreiche Bombendrohungen gegen Flugzeuge bekannt geworden. Am Freitag mussten gleich mehrere Büros von Redaktionen in Irland und Bulgarien kurzzeitig geräumt werden, nachdem dort per E-Mail Bombendrohungen eingegangen waren. Auch der britische Sender Sky berichtete, eine Sicherheitsdrohung erhalten zu haben.

Betroffen war in Irland der öffentlich-rechtliche Senders RTE , der Radiosender Newstalk und die Zeitungsverlagsgruppe Irish Independent. RTE berichtete, man habe kurz vor zehn Uhr (MEZ) eine E-Mail von einem angeblichen „Michail Andropov“ erhalten, in der mit der Explosion einer Bombe innerhalb von 45 Minuten gedroht worden sei. Daraufhin verließen Mitarbeiter ihre Büros. Newstalk und RTW stellten den Sendebetrieb kurzrfristig ein. In Bulgarien war der Fernsehsender Nova TV von der Bombendrohung betroffen.

„Es ist besorgniserregend, und wir nehmen die Drohung ernst“, sagte der irische Premierminister Micheal Martin kurz nach dem Ende der mehr als einstündigen Programmunterbrechung bei RTE in einem Telefoninterview mit dem Sender. Der Vorfall zeige, wie vergleichsweise einfach es sein könne, durch Aktivitäten dieser Art für Störungen zu sorgen und das gesellschaftliche Leben zu untergraben. Solche Aktionen seien auch darauf ausgelegt, Angst und Unruhe zu verursachen. „Wir müssen in dieser Sache ruhig und sehr konzentriert bleiben“, erklärte Martin.

Irland erwartet in der kommenden Woche Dutzende europäische Staats- und Regierungschefs in Dublin; die Drohungen werfen nun Fragen zu den Sicherheitsrisiken auf.

Zudem gab es am Freitag erneut zahlreiche Drohungen gegen Flugzeuge. So eskortierten ungarische Kampfjets mehrere Maschinen, unter anderem auf den Routen von Brüssel nach Sofia sowie von Prag nach Bukarest und Zypern. Dem ungarischen Verteidigungsminister Romulusz Ruszin-Szendi zufolge ordnete die Nato zudem eine Luftpatrouille nahe der ungarisch-rumänischen Grenze an. Es ist der erste bekannte Einsatz des westlichen Verteidigungsbündnisses in diesem Zusammenhang. Deutsche Airlines und Flughäfen sind nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums bislang nicht betroffen.