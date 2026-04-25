Bei einem Bombenanschlag auf einen Kleinbus im südwestkolumbianischen Cajibío sind mindestens sieben Zivilisten getötet und mehr als 20 schwer verletzt worden. Medienberichten zufolge fiel ein Sprengstoffzylinder auf das Fahrzeug und explodierte. Augenzeugen berichteten, bewaffnete Männer hätten zuvor Fahrzeuge auf der Straße gestoppt und blockiert. Gouverneur Octavio Guzmán sprach von einer „Tragödie“ und warnte vor einer „terroristischen Eskalation“.

Präsident Gustavo Petro macht Dissidenten der früheren Farc-Guerilla verantwortlich, die das Friedensabkommen von 2016 nicht anerkannt haben, und bezeichnete die Täter als „Terroristen, Faschisten und Drogenhändler“. Der Anschlag trifft Kolumbien in einer ohnehin angespannten Sicherheitslage: Bereits am Freitag hatte es eine Serie koordinierter Angriffe im Westen des Landes gegeben, darunter Explosionen nahe Militärbasen in Cali und Palmira. Die Sicherheitslage ist eines der zentralen Themen im Wahlkampf vor der Präsidentenwahl am 31. Mai.