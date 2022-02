In Iran hat der zweite Prozess gegen den Deutsch-Iraner Dschamschid Scharmahd in einem Revolutionsgericht in Teheran begonnen. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna werden ihm mehrere Anschläge, unter anderem der Bombenanschlag 2008 auf eine Moschee in Südiran, zur Last gelegt. Ihm droht die Todesstrafe. Bei dem Anschlag 2008 starben 14 Menschen, mehr als 200 wurden verletzt. Außerdem wird ihm als Leiter einer monarchistischen Oppositionsgruppe Spionage vorgeworfen. Er wurde 2020 vom iranischen Geheimdienst in Dubai verhaftet - einige Quellen sprechen auch von einer Entführung - und ist in Teheran inhaftiert.